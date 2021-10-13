ВАКС назначил 26 млн грн залога для чиновницы Одесского горсовета по делу о завладении землей. НАБУ просило об аресте

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Facebook.

Имя чиновницы в релизе не упоминают, но на сайте горсовета указано, что это Инна Поповская.

Суд отклонил ходатайство прокуроров, которые просили отправить в СИЗО чиновницу. Поповская – одна из 16 фигурантов дела о незаконном завладении землей в Одессе и легализации доходов.

Суд возложил на нее ряд обязательств: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, в суд; не выезжать из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам загранпаспорт.

Срок действия обязательств – до 12 декабря.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3742407682529054

11 октября меру пресечения по этому же делу избрали для городского головы Одессы Геннадия Труханова. Ему назначили 30-милионный залог.

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 6 октября, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства о завладении землей в Одессе. В числе подозреваемых – мэр города, ряд городских чиновников и “один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить”.

По информации источников “Интерфакс-Украина” и “Сегодня”, “известный одессит” – это бизнесмен Владимир Галантерник, который владеет рядом объектов недвижимости в городе, и которого НВ называло “серым кардиналом” Одессы. Кроме того, по данным “Интерфакс-Украина”, подозрения получили директор одного из департаментов Одесского горсовета, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и два депутата Одесского горсовета VII созыва – главы постоянных комиссий горсовета.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода “Краян”. В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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