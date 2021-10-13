Звезда сериала “Игра в кальмара” знает, как выглядеть моложе. Уход за собой по-корейски

Южнокорейская артистка Хо Ен Чон записала для издания «Вог» двухминутное видео. В нем женщина показала, какие процедуры по уходу она делает каждое утро перед зеркалом, чтобы сохранить молодость и остаться красивой.

Лайфхаки знаменитости

Двадцатисемилетняя модель частенько радует фолловеров публикациями в своем “Инстаграм”-профиле. В данный момент на актрису подписаны больше десяти миллионов человек.

17 сентября 2021 на просторах стримингового сервиса «Нетфликс» вышел сериал “Игра в кальмара”, в котором девушка исполнила дебютную роль, воплотив на экране героиню-беженку из Северной Кореи (в самой игре ей присвоили №067).

Проект сразу стал вирусным и невероятно популярным, а Хо Ен Чон мгновенно обрела мировую славу. Совсем недавно она с другими главными актерами побывала на вечернем шоу Джимми Фэллона. А сейчас артистка поделилась с девушками несколькими лайфхаками. Например, она рассказала, как избавиться от отеков лица. А еще показала, как сделать макияж губ с помощью двух помад и многое другое.

В самом ролике артистка использует во время утренних процедур тонер, эссенцию и крем для лица. Далее она делает массаж, который является необходимой процедурой. Потом следует применение бальзама для губ, масла анти-стресс (за уши), консилера и использование щеточки для бровей, щеточки для ресниц и салфетки. Напоследок – нанесение коричневой помады, а потом красной.