Опубликовано видео нового конфликта в московском метро

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13.10.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ интернете опубликована видеозапись конфликта в московском метро, который произошел из-за того, что несколько мужчин стали приставать к женщине, сообщают СМИ.

Как передает RT, за женщину «заступились остальные пассажиры в вагоне». При этом «не уточняется», когда «была произведена съемка». В МВД пока не дали официального комментария относительно данного инцидента, но в соцсетях сообщают, что «дебоширов задержали полицейские».

Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.



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