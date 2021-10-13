Опубликовано видео нового конфликта в московском метро

В интернете опубликована видеозапись конфликта в московском метро, который произошел из-за того, что несколько мужчин стали приставать к женщине, сообщают СМИ.

Как передает RT, за женщину «заступились остальные пассажиры в вагоне». При этом «не уточняется», когда «была произведена съемка». В МВД пока не дали официального комментария относительно данного инцидента, но в соцсетях сообщают, что «дебоширов задержали полицейские».

Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.