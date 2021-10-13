Анонсирован визит вице-премьера Оверчука в США

В ближайшее время в США прибудет вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который встретится с представителями Белого дома, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов сказал, что «экономическое сотрудничество и прагматичное взаимодействие» двух стран «на уровне компаний продолжаются». У Оверчука «запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций», передает ТАСС.

Посол подчеркнул, что США остаются «одним из ведущих экономических партнеров России». В 2021 году объем торговых операций между ними «может выйти на важный 30-миллиардный рубеж». В РФ работают свыше 1,1 тыс. компаний с американским капиталом. Антонов заверил, что власти страны «не намерены наказывать западный бизнес за «недружественные» решения» Вашингтона. Посол выразил уверенность, что «в диалоге с США именно экономические связи несут в себе значительный стабилизирующий потенциал».

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.