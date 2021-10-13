 

СК Белоруссии обвинил Тихановскую в самовольном присвоении власти

13.10.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПротив Светланы Тихановской и Павла Латушко открыто уголовное дело о самовольном присвоении звания или власти должностного лица, сообщил официальный представитель СК Белоруссии Сергей Кабакович.

Кабакович заявил, что «обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительств» Белоруссии, они нарушили требования конституции страны.

Указывается, что Тихановская и Латушко при этом «вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций». По новым обвинениям им грозит лишение свободы сроком до двух лет, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1». 

В августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Однако Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах. Тихановская проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии.



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