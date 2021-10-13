 

Сборная Украины по футболу в шестой раз сыграла вничью в отборе на ЧМ 2022, но сохраняет шансы на плей-офф

13.10.2021, 0:08, Новости дня
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Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко открыл счет на 15-й минуте матча, он замкнул прострел с левого фланга Виктора Цыганкова. Ярмоленко забил в шестом поединке подряд за национальную команду во Львове.

Гости отыгрались после перерыва. На 77-й минуте поединка Стеванович в касание сбросил мяч Ахмедходжичу, который точно пробил в левый нижний угол ворот Андрея Пятова.

1:1 – шестая ничья сборной Украины в отборе на ЧМ 2022.

После семи матчей в группе D украинская команда имеет в активе девять очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 набранных очков в шести сыгранных поединках). На третьем месте идет Финляндия (восемь очков, шесть матчей), на четвертом – Босния и Герцеговина (семь очков, шесть игр).

Скриншот: uefa.com

Заключительный поединок в группе D сборная Украины проведет 16 ноября в Зенице против своего нынешнего соперника – Боснии и Герцеговины.

Для выхода в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 команде тренера Александра Петракова необходима победа, при условии, что сборная Финляндии не наберет больше четырех очков в двух поединках – против Боснии (13 ноября) и Франции (16 ноября).  

Скриншот: uefa.com
Контекст:

Во Львове сборная Украина по футболу еще ни разу не проигрывала – 17 побед, три поединка завершились вничью.

Последний матч отбора на ЧМ 2022 сборная Украины провела в Хельсинки 9 октября, победив сборную Финляндии со счетом 2:1. Это первая победа украинцев в квалификационном турнире.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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