“Нафтогаз” сыграл в штангу”. СМИ узнали, почему украинские области объявили чрезвычайную ситуацию из-за газа

В Полтавской облгосадминистрации объясняли, что решения, которые приняли региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, позволят бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что решения комиссий – технические, они были необходимы “для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа” .

Собеседник ZN.UA тоже говорит об этом.

“Если бы шли по стандартной процедуре, то городам надо было бы оглашать тендеры и выходить на открытые торги в системе ProZorro. Однако на этом рынке бьются монстры и могли быть запущены процедуры оспаривания результатов в судах и не факт, что все громады получили бы в итоге льготные цены, зафиксированные в Меморандуме. Плюс – потеря времени. Чтобы обойти процедуры внесения изменений в постановления и законы, пошли путем чрезвычайной ситуации, когда “Нафтогаз Трейдинг” может предоставить льготные цены, как “поставщик последней надежды”, – объяснил источник журналистов.

По его данным, в правительстве провели селекторные совещания по этому вопросу 8 октября, в городах начали объявлять чрезвычайные ситуации, после чего городские власти должны были оперативно получить договора со льготными ценами и установленными лимитами, которые им нужны для населения, но это не произошло.

“По логике, Кабмин также должен был экстренно собраться, но и он этого не сделал. Однако с 30-го числа было достаточно времени, чтобы оперативно реализовать этот сценарий и огласить “чрезвычайку” с уже готовыми на руках у мэров договорами. В результате все запустились бы вовремя”, – отметил собеседник журналистов.

Некоторое время в переговорах между НАК “Нафтогаз України” и местными властями шла “игра в “лобовые тараны”, и НАК в результате не выполнил свою часть плана, “хорошо сэкономив”, пишет ZN.UA.

“В результате многие громады уже закупили газ по коммерческой цене (30–45 грн за 1 м³) и палят деньги. И НАК это очень выгодно. Каждый день в прямом смысле — дорог. НАК в государственном смысле здесь “сыграл в штангу”, – сказал собеседник издания.

Кабмин утвердил примерный договор “Нафтогаза” для поставок топлива бюджетным организациям по льготной цене 11 октября.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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