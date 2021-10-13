Укрепляет волосы и придает блеск. Почему стоит купить яблочный уксус не только для кухни

Уход за волосами – важная тема для любой женщины. Некоторые ингредиенты, используемые в кулинарии, являются проверенными временем средствами для поддержания волос в здоровом состоянии. К ним относится яблочный уксус, поэтому его обязательно нужно иметь на кухне и использовать не только для приготовления блюд, но и для рецептов красоты.

Почему яблочный уксус полезен для волос

Он полезен для волос, потому что богат минералами и витаминами группы В и С, которые великолепно укрепляют стержень волоса.

Что такое яблочный уксус и как он действует

Он изготавливается из ферментированного яблочного сока, который смешивают с дрожжами, превращающими сахар в спирт. Он имеет сильный аромат и яркий вкус и положительно влияет на волосы. Яблочный уксус обладает противогрибковым и антибактериальным действием, а это значит, помогает бороться с перхотью, чешуйками и зудом кожи головы.

Яблочный уксус делает кожу головы здоровой, нормализует ее уровень pH, избавляет ее от излишней жирности и сухости. Если использовать водный раствор как ополаскиватель, он может удалить с волос остатки средств для укладки.

Кроме этого яблочный уксус укрепляет волосы, делая их сильными, гладкими и блестящими, улучшает их внешний вид, предотвращает ломкость. Также он стимулирует рост волос, обладает отшелушивающим эффектом, очищает кожу головы.

Для каких типов волос подходит

Яблочный уксус подходит для всех типов волос. Это естественное средство, которое могут попробовать все женщины при борьбе с перхотью и зудом кожи. Но при чувствительной коже перед применением необходимо проконсультироваться с дерматологом.

Как пользоваться

Применять яблочный уксус для оздоровления волос и кожи головы очень легко. Порядок действий следующий:

1. Начинать уход за волосами нужно с их мытья. Пряди обязательно должны бать чистыми. Их следует вымыть с шампунем.

2. Затем нужно приготовить смесь на основе яблочного уксуса. Для этого потребуется смешать в миске три-четыре столовые ложки яблочного уксуса и 350 мл прохладной воды. Можно сразу вылить ингредиенты в бутылочку с распылителем и хорошо встряхнуть.

3. Нанести на голову. Для этого этого нужно распылить смесь из воды и уксуса на чистые волосы от корней до самых кончиков. Также обильно нанести средство на кожу головы.

4. После нанесения раствора дать волосам пропитаться, затем массировать голову пальцами. Если кожа сухая и присутствует зуд, нужно увеличить время массирования.

5. Затем следует оставить смесь на волосах и коже головы на три-пять минут. После такого непродолжительного выдерживания смыть водой. Далее использовать кондиционер. Процедура по уходу закончена.

Вместо заключения

Яблочный уксус обязательно стоит попробовать в качестве уходового средства для волос и кожи головы, если возникнут проблемы. Например, волосы выглядят тусклыми и безжизненными, требуется улучшить их внешний вид и вернуть естественный блеск. Уксус легко доступен – он всегда есть в магазине и не ударит по кошельку. Также сама процедура по уходу достаточно проста и не отнимает много времени – потребуется всего несколько минут.