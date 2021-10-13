Не все диеты вредят здоровью: средиземноморская, диета “голубой зоны” и другие программы похудения, которые приносят пользу

Многие люди стремятся похудеть. С этой целью они ищут для себя различные диеты, которые быстро смогут принести желаемый результат. Однако многие диеты приводят к возникновению различных заболеваний. Но есть и полезные диеты, результатом которых будет не только похудение. Эти способы питания приносят определенную пользу для здоровья. Вот несколько таких полезных диет.

Средиземноморская

Средиземноморская диета считается одной из самых лучших в мире. Это не диета в традиционном понимании, а простой и устойчивый режим питания, которому можно следовать на протяжении всей жизни. Этот режим питания подразумевает потребление различенных растительных продуктов.

Если вы будете соблюдать такую диету, это поможет сохранить хорошее здоровье на протяжении длительного времени. Средиземноморская диета предполагает потребление полезных для здоровья продуктов, которые богаты минералами, витаминами и антиоксидантами. Все они помогают минимизировать риск возникновения многих хронических недугов, таких как заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, диабет, злокачественные новообразования.

Прерывистое голодание

Если сократить количество потребляемой пищи, то это поможет похудеть и улучшит состояние здоровья. “Диета, которая имеет эмпирические доказательства увеличения продолжительности жизни, это прерывистое голодание или голодание в целом”, – говорит доктор Александр Лайтстоун Борсанд, доктор медицины.

Исследование с участием 2000 пациентов после катетеризации сердца показало увеличение продолжительности жизни у тех из них, которые регулярно голодали.

DASH-диета

Эта диета отлично подходит людям, которые страдают гипертонией. Такое питание основано на потреблении продуктов, которые способствуют снижению артериального давления. Эта диета стала популярной в последнее время. Она творит самые настоящие чудеса.

DASH-диета основана на потреблении растительной пищи, которая оказывает положительное влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. Такое питание подразумевает под собой потребление бобовых, фруктов, овощей, цельнозерновых, семян и орехов. При этом нужно исключить или свести к минимуму продукты животного происхождения, а также обработанную и упакованную пищу.

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Такое питание способствует снижению риска возникновения сердечно-сосудистых болезней, высокого кровяного давления, ожирения, диабета, высокого уровня “плохого” холестерина, а также различного рода воспалений.

Если невозможно полностью перейти на растительное питание, то нужно постараться, чтобы такая пища преобладала.

Диета “голубой зоны”

Япония, Греция, Коста-Рика, Калифорния и Италия составляют “голубые зоны”. Это районы с самым высоким сосредоточением долгожителей.

Люди, которые проживают в этих регионах, потребляют в основном растительные продукты, а также бобовые, орехи и масло оливы. В их рационе минимальное количество красного мяса.

Они не едят тяжелую пищу в конце дня и перед сном. Кроме того, они в течение дня много ходят пешком. Долголетию также способствует и то, что люди в этих странах практикуют общественное питание и имеют прочные связи со своим сообществом.

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Карнивор-диета (диета хищника)

Это питание, которому следовали на протяжении многих веков. В процессе эволюции человек постепенно переходил от потребления сырого мяса к потреблению термически обработанного. Мясные продукты очень питательны и имеют множество преимуществ для здоровья.

Процесс старения связан со снижением антиоксидантного эффекта и усилением окислительного стресса. Селен и коэнзим Q10, присутствующие в мясе, обладают антиоксидантным действием и способствуют долголетию. Кроме того, в этом продукте содержатся омега-3, витамин D, аминокислоты и многие другие полезные и питательные вещества.

Молочная диета

Молочные продукты содержат в своем составе различные полезные жиры, кальций и многие другие питательные вещества, которые требуются для здорового питания. Именно поэтому стоит включить в свой рацион йогурты, сыры и молочные соусы. Но на одних молочных продуктах сидеть нельзя. Диетолог Лиза Ричардс говорит, что их нужно включить в средиземноморскую диету.

Это может сделать ее более устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно для женщин, которым необходимы кальций и витамин D. Однако при соблюдении такой диеты нужно следить за количеством потребляемых калорий.