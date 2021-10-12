Истуканы и гномы

Почему так интересно наблюдать за перипетиями их судьбы.

Памятник Александру Фредро во Вроцлаве. Фото: DEA / C. BALOSSINI

Вроцлав — симпатичный, нарядный город, его старинный центр аккуратно отстроили после военных разрушений, восстановив все фасады (но, конечно, не то, что за ними). Погуляв немного, замечаешь странность: на центральных улицах почти нет памятников. Лишь кое-где виднеются скромные бюсты и мемориальные доски в честь заслуженных поляков, и еще у самой ратуши стоит странный монумент комедиографу XIX века Александру Фредро (кто-то, возможно, помнит его пьесу «Дамы и гусары») — странный, потому что Фредро всю жизнь работал совсем в другом городе, Лемберге, ныне Львове.

Общую причину легко было угадать, а экскурсовод Матеуш рассказал подробности.

Монументов было много, но немецких — потому что Вроцлав несколько веков назывался Бреслау, и в 1945 году он почти опустел:

немецкое население изгнали на запад, а на смену ему стали приезжать поляки, особенно те, кого советские власти выселили из восточных областей Польши, присоединенных к СССР. Они убрали с городских улиц все знаки, напоминавшие о немцах, и на их место нужно было поставить что-нибудь другое — и вот городские власти, созданные еще до взятия Бреслау Советской армией (новоназначенный мэр несколько месяцев ждал, когда сможет въехать в свой город), перевезли сюда памятник Фредро из Лемберга-Львова, где он оказался некстати при новых политических обстоятельствах. Монумент стал переселенцем, последовав за гражданами Львова, которые в большом количестве переехали именно в Бреслау-Вроцлав.

Фото: Omer Tugrul Cam/Anadolu Agency via Getty Images

Так это делалось семьдесят пять лет назад. С тех пор многие улицы города успели трижды поменять названия — сначала немецкие на польские, потом «социалистические» на «национальные». В последние годы кое-где снова стали появляться памятные знаки в честь немецких жителей города: на чердаке университета нашли при ремонте спрятанный там скромный монумент погибшим солдатам Первой мировой войны и вновь установили его в малозаметном закрытом дворе; в том же дворе стоит статуя философа-мистика Ангелуса Силезиуса (правда, цитата из него на пьедестале написана по-польски), а на одном из корпусов университета висит новенькая мемориальная доска в честь поэта-романтика Йозефа фон Эйхендорфа (о ней даже еще не знал гид Матеуш). В общем, в мемориальной культуре мало-помалу идет процесс примирения.

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Но на улицах Вроцлава можно встретить и кое-что еще: то там, то тут стоят маленькие бронзовые гномы (говорят, их уже несколько сот), они работают, пляшут, выпивают… У Народного дворца музыки из них составлен целый оркестр с дирижером, рядом с туристическим агентством — гном-путешественник с чемоданом, у стены отеля — постоялец, спящий на кровати. Этот забавный народец, новейшая достопримечательность Вроцлава, возник неспроста. В последние годы коммунистической власти здесь действовала акционистская группа «Оранжевая альтернатива», которая рисовала гномов на стенах и устраивала массовые костюмированные демонстрации под протестно-абсурдистскими лозунгами типа «Гномы за коммунистическую революцию». Теперь эти художественные акции застыли в бронзовых фигурках на тротуаре; артистический протест, как обычно и бывает, присвоен коммерцией — отели и рестораны заказывают себе своих гномов, рекламируя себя.

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Однако драматическая мемориальная история Вроцлава придает этим потешным скульптурам еще один смысл. Они как бы заменяют недостающие, исчезнувшие памятники (вероятно, не только немецкие, но и коммунистические) —

пародируют их своими карликовыми размерами и карнавальными ужимками, а тем самым сбивают градус монументальной пропаганды.

Напоминают всем, что памятники — это хоть и важная, но все-таки условность, что они возникают и исчезают, перемещаются и переосмысляются, меняются вместе с жизнью людей. Не будем забывать, что какой-нибудь горделивый истукан, поставленный на площади власть имущими, — это просто особо дорогостоящий гном-переросток. И тогда с ним можно будет жить по-людски.

Сергей Зенкин

P.S.

Автор был во Вроцлаве не туристом, а участником конференции «Иконоборчество: прошлые и нынешние вопросы», что приглашало наблюдать за визуальными изображениями и перипетиями их судьбы.

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