 

Глава Пентагона собрался посетить Украину и Грузию

12.10.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр обороны США Ллойд Остин посетит Украину, Грузию, Румынию и Бельгию, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Поездка в Европу запланирована «на следующей неделе». Как сообщил Кирби, «остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию». Остин завершит «важный визит» в Брюсселе, где состоится совещание министров обороны стран НАТО. В ближайшие дни планируется «более официальное объявление» Пентагона о планируемой поездке, передает ТАСС.

Напомним, министерская встреча НАТО пройдет в Брюсселе 21–22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг. В сентябре Остин в Вашингтоне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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