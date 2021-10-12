 

Специалисты назвали сходство идей старообрядчества и современных ценностей

12.10.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Староверы показали, как налаживать здоровые коммуникации. Ты можешь верить во что угодно. Но человек, который рядом с тобой, также может верить во что угодно, и вы не должны друг другу мешать», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в кулуарах прошедшего во вторник в Москве семинара «Религиозная альтернатива: пути развития Европы и РФ на переломе эпох».

«Современным людям нужны: уверенность в завтрашнем дне, какой-то минимальный пакет материальных благ и здоровая коммуникация. Старообрядчество исторически придерживается тех же ценностей. Оно учило людей трудиться – показало, что такое труд, как быть богатым и как не зависеть от государственных подачек и в итоге быть самодостаточным», – отметил глава «Всемирного союза староверов» Леонид Севастьянов.

Таким мнением общественный деятель поделился по итогам первого арт-семинар проекта «Религиозная альтернатива: пути развития Европы и РФ на переломе эпох». Проект подготовили «Всемирный союз староверов» совместно с Центром по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Староверы на протяжении своего исторического пути показали, как налаживать здоровые коммуникации – в том смысле, что ты можешь верить во что угодно. Но человек, который рядом с тобой, также может верить во что угодно, и вы не должны друг другу мешать», – отметил Севастьянов, и привел пример подобной взаимной терпимости.

«В определенный период самым влиятельным течением в старообрядчестве были федосеевцы. Они вообще не верят в брак и считают, что это грех. При этом люди, которые считают, что брак – необходимая норма, не вступали с ними в какие-то жесткие полемики, не сажали их в тюрьмы и не сжигали их храмы», – рассказал Севастьянов. По его мнению, отношения различных согласов и толков «ревнителей древлего благочестия» содержат «модель здорового взаимодействия разных позиций, разных идеологий, и в том числе, разных взглядов на устройство государства».

Добавим, что темой обсуждения на семинаре стала роль, которую в современной РФ играют не только старообрядческие объединения, но и другие религиозные организации, в том числе, крупнейшая из них – Русская православная церковь. 

«РПЦ приобретает все большее символическое влияние в российской политике, фактически она уже занимается хорошим здоровым лоббизмом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов семинара, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Иерархи РПЦ с 90-х годов хорошо представлены в официальной политической хронике. Мы видим все большое участие РПЦ в продвижении законопроектов, – скажем, о церковном имуществе, о преподавании богословия в светских вузах, об основах православия в школах», – перечислил собеседник. 

«В значительной степени, протестанты, католики, мусульмане, представители иудаизма становятся причастными к этому политическому влиянию православия, что-то получают от тех завоеваний РПЦ. Мусульмане и протестанты тоже выдвигают инициативы по введению уроков теологии, которые тоже хотят проводить по высоким стандартам. Такие инициативы тоже увеличивают общий вес конфессий в обществе», – рассказал эксперт.

Более того, продолжил Лункин, раньше некоторые светские «секулярные» политики – причем, и в России, и в западной Европе, – побаивались влияния конфессий. «Но сегодня они же сами зовут общины верующих к обсуждению политических и социальных вопросов. Это касается и проблем с мигрантами, и патриотического воспитания, и геополитики.  В целом, религия играет все большую политическую роль – религиозный фактор активно обсуждается. В этом виноваты не только отрицательные явления, типа терроризма, но и вызовы разного рода, вроде миграции в западной Европе, с войнами в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, с ролью религиозных лидеров в медиации этих конфликтов» – добавил Лункин.

Соответственно, светские политики, даже если раньше они немного побаивались религии или вообще, как в ЕС, старались ее игнорировать – мол, они такие светские, секулярные, и им это вообще чуждо – то сейчас, наоборот, начинают обращаться и к религиозным лидерам, и к общинам верующих, привлекая их к обсуждению таких вопросов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами решили изменить

03.12 / Китайский зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов грунта на Луне

05.10 / «Досье Пандоры» не повлияло на доверие США к Украине

01.06 / Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства

09.09 / Суд во Франции оставил приговор дяде Асада в силе

01.09 / Помочь сбросить вес может подавление мозговой активности во время сна

16.01 / Задержанный в Южном Судане россиянин вернулся в Россию

17.08 / Школам рекомендовали быть готовыми вернуться к дистанционному обучению

23.05 / В Польше полностью вакцинировались от коронавируса уже более 5,5 млн человек

07.11 / Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика