Медведчук призвал Киев прекратить обвинять ДНР и ЛНР в терроризме

Киев не должен обвинять ДНР и ЛНР в терроризме, если хочет восстановить территориальную целостность Украины, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук напомнил, что «все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно». Он отметил, что все международные организации понимают пагубность такого шага – «как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть», передает ТАСС.

Глава политсовета ОПЗЖ также призвал президента Украины Владимира Зеленского «вести переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным, «потому что это интерес для Украины». Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее «одуматься» и найти интерес «для страны и людей», который состоит в мирном сосуществовании с Россией и урегулировании ситуации в Донбассе.

Медведчук заявил, что «без мира на Донбассе, стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один». Его спросили, «кто же тогда кого убивает» в Донбассе, Медведчук ответил, что это вопрос к официальным органам, которые хорошо знают, как происходят ранения и потери и с одной, и с другой стороны, передает РИА «Новости».

Он считает, что сейчас Украина «идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы гражданам». Медведчук полагает, что «за всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, Зеленский и его команда», которые «пытаются воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией». Киев допускает «преступную ошибку», когда, «понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины», сообщил Медведчук.