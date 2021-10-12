Феофан Милостивый: что нельзя делать 12 октября
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История
Согласно преданию, Феофан имел кроткий нрав, был добр, помогал людям и принимал странников. Несмотря на то, что будущий святой появился на свет в богатой семье, все свои деньги он потратил на помощь страждущим, а сам жил очень бедно.
Нищета стала не единственным жизненным испытанием Феофана. Он потерял здоровье, и его плоть начала разлагаться. Выпавшие на его долю муки святой принимал с благодарностью и не жаловался.
Когда Феофан умирал, началась сильная
буря, и его супруга сильно загоревала из-за того, что не может похоронить
мужа по христианской традиции. Тогда святой успокоил жену тем, что как только он скончается, буря успокоится. Так и случилось. Тело святого после смерти очистилось
от ран и начало источать миро.
Традиции
На Феофанов день было принято отмечать день охотника. Все, кто занимался охотой, шли в леса, чтобы найти именинного зайца. Завершался праздник застольем, на котором пили пиво, ели добытое на охоте мясо и делились интересными случаями.
Наши предки верили, что, если перед походом на промысел на дороге встречался недоброжелатель или старая женщина, – жди беды. Для того чтобы не потерять удачу, охотнику необходимо было сойти с дороги и пойти другим путем.
Приметы
В Феофанов день было принято наблюдать за
погодой, чтобы предсказать, какой будет зима. Если было много звезд – жди сухой осени. Гром 12 октября предвещал бесснежную зиму. Бледная и мутноватая луна – перед дождем. Если поздно вечером или ночью появится туман – заморозков не будет. Соль в солонке отсыревает – к дождю.
Что нельзя делать 12 октября
В день Феофана
Милостивого женам охотников нельзя было никому рассказывать о том, во сколько муж
ушел на охоту, иначе с ним может случиться беда. Нельзя 12 октября тратить много денег. Экономия принесет благополучие и немалый доход
в будущем.
Нельзя в этот день отказывать в милостыне кому-либо. Не нужно 12 октября ни
на кого обижаться, поскольку обиды в этот день могут перерасти в различные болезни. Также в Феофанов день лучше не обращать
внимания на тех, кто говорит обидные вещи, иначе можно нажить ряд недугов.
Не стоит 12 октября никому рассказывать о своих планах на будущее – они не исполнятся.
Особенно, если касаются финансовых и бизнес-вопросов. Наши предки верили, что в этот день нельзя брать в руки иглы и спицы, поскольку, поранившись в этот день до крови,
можно умереть.
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