 

Гройсман: Хищник в виде путинской России приближается к интересам Евросоюза

12.10.2021, 23:14, Новости дня
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Говоря о результатах саммита Украина – ЕС, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов.

“Но есть несколько, на мой взгляд, важных вещей, которые заявил сегодня Европейский союз, признав, что Россия должна нести ответственность за “Л/ДНР”, которые они искусственно создали, поддерживают, финансируют и так далее. Это, я считаю, очень правильный сигнал, – сказал Гройсман. – Но с другой стороны, мы ничего не услышали конкретного по нашей энергетической безопасности, по “Северному потоку – 2″. Я считаю, что сегодня Европа уже понимает, что этот хищник в виде путинской России приближается и к интересам Евросоюза, создавая им соответствующие кризисы”.

По мнению политика, единственный правильный путь для Украины сейчас – выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, которое “пока далеко от качественного выполнения”.

“Наше стратегическое видение заключается в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, справедливую социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам – к Украине, действующему правительству и власти”, – отметил Гройсман.

Контекст:

23-й саммит Украина – ЕС состоялся в Киеве 12 октября. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На саммите Украина и ЕС подписали соглашение об “открытом небе”.

По его итогам стороны одобрили совместное заявление. В частности, ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержал усилия Украины по борьбе с влиянием частных интересов, подтвердил, что судебная реформа важна для укрепления устойчивости Украины и ее успеха, призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского самолета рейса MH17.

Кроме того, Украина и ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а также также призвали Россию немедленно освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают во временно оккупированном Крыму и на территории Российской федерации.

По мнению Зеленского, саммит Украина – ЕС будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество. На следующем саммите Украина рассчитывает подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизе, отметил глава государства.

Мишель заявил, что Евросоюз остается самым близким другом Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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