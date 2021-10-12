Как сочетать шарф с верхней одеждой: ошибки, которые мы допускаем, и советы стилиста по их исправлению

Шарфы и палантины – это не только модные и красивые аксессуары, но и вещи, без которых не обойтись в холодную и пасмурную погоду. А знаете ли вы, как правильно носить шарф? К сожалению, большинство из нас допускает много ошибок в данном вопросе. Предлагаем вам исправить ситуацию, прислушавшись к советам стилистов.

Как правильно носить шарф с верхней одеждой

Наверняка многие из нас считают, что шарф проще и удобнее наматывать на шею. Однако такой вариант уже давно потерял свою актуальность. Совершенно не важно, какой фасон у вашего пальто – с запахом или вырезом в области груди. Хотите быть на пике популярности? Тогда забудьте о том, чтобы носить на своей шее хомут. Очарования он вашему облику точно не добавит.

В то же время обратите внимание, как красиво и стильно смотрятся шарфики на моделях со следующей фотографии.

Шарф может быть не только одного цвета с верхней одеждой, но и несколько контрастировать с ней. Яркие аксессуары сделают ваш образ более завершенным и модным. А самое главное, что без внимания вы точно не останетесь.

Вариант для самых смелых

Вам кажется, что вы знаете, как правильно носить шарф? А пробовали ли вы его сочетать с поясом или ремешком? Только вам следует взять большой, объемный шарф! Маленький шарфик лучше оставить для другого варианта ношения.

Итак, берем шарф и накидываем его на плечи поверх пальто или другой верхней одежды. Нам понадобится ремень или пояс от пальто. Перехватываем шарф в области талии и закрепляем. Модно, стильно, дерзко! Шарф можно взять как в одной цветовой гамме с одеждой, так и контрастных цветов.

Попробуйте такой вариант, и вам он непременно понравится! Правда, нужно быть достаточно смелой, ведь вы теперь постоянно будете ловить на себе восхищенные и заинтересованные взгляды окружающих вас людей.

И еще несколько советов

Если у верхней одежды достаточно объемный и сложный воротник, то шарф следует убрать под одежду, а не выпускать поверх. Правильный вариант вы можете увидеть на фотографии.

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Накрученный шарф поверх воротника-стойки или капюшона будет выглядеть несколько нелепо.

Шапка совершенно необязательно должна быть такого же цвета, как и шарф. Она может дублировать один из оттенков принта.

Запомните, что чем более плотная верхняя одежда, тем плотнее следует выбирать под нее шарф.

В заключение

В вашем гардеробе обязательно должно быть несколько шарфов или палантинов, различных по цвету и фактуре материала. Вы сможете создавать самые различные и яркие образы.