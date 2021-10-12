Студенты пришли на экзамен в шлепках за 500 000 рублей, но теперь их отправят в тюрьму, ведь шлепки непростые

В конце сентября в Раджастхане, который расположен в Индии, студенты университета пришли на выпускной экзамен. Успешная сдача сулила им возможность заниматься преподавательской деятельностью.

Это крайне важный экзамен, который становится первым шагом в карьере преподавателя. К тому же, для многих студентов – это единственный шанс наладить свою жизнь с точки зрения финансового обеспечения.

Индийцы готовы на многое, чтобы успешно сдать зачет, поэтому в центре аттестации реализован строгий контроль над студентами. Например, в этом году был принято решение временно отключить интернет. Но нашлись люди, которые все же подготовились к экзамену, но вовсе не повторением теории.

Студенты посетили экзамен в особой обуви – Bluetooth-шлепках. Особенность такой обуви заключалась в том, что внутри было место для мобильного гаджета. Он был подключен к беспроводным мини-наушников. Что удивительно, что стоимость таких шлепок огромна, сообщает OddityCentral.

Комиссия, которая наблюдает за студентами, обнаружила обманщиков, а причиной этом стало необычное поведение любителе списывать – парни громко разговаривали сами с собой. Чтобы исключить риски списывания, комиссия приняла решение осмотреть ребят повторно.

На повторной проверке выяснилось, что более чем у двух десятков экзаменуемых есть наушники и необычные тапки. Стоимость таких вот тапок более 600 тысяч рупий за пару (около 580 тысяч рублей). Согласно законам Индии, это считается нарушением, караемым путем заключения нарушителя под стражу.

«Мы предполагали, что найдутся смельчаки, которые будут пытаться списывать. Но, как правило, для этого используют обычные бумажные шпаргалки. Но тапочки – это определенно новый этап жульничества во время экзамена», – сообщает полицейский Прити Чандра.