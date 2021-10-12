США потребовали от РФ «проявить гибкость»

Россия должна соблюдать принципы паритетной численности и визовой взаимности в вопросе укомплектованности кадрами посольств, сообщил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс сказал, что США «ждут паритета по численности персонала и визовой взаимности». Он считает, что РФ «должна проявить гибкость», которая позволит «добиться справедливого соглашения». При этом Вашингтон «хочет иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждается в ней». Госдеп, по его словам, не считает, что разовые встречи могут заменить нормальную работу дипломатических миссий, которую американская сторона хочет возобновить. Стороны договорились провести еще один раунд консультаций в поисках решения проблемы комплектования посольств, передает РИА «Новости».

Прайс выразил надежду, что американская «миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности». Он предположил, что консультации пройдут на уровне ниже заместителей внешнеполитических ведомств двух стран. Тема функционирования дипломатов стала основной в повестке визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее встречи были «открыты и полезны», сказал Прайс.

Он также заявил, что у США и РФ «есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, но есть и некоторые сферы, в которых наши интересы совпадают». К ним относится и «возвращение к соблюдению» Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Нуланд обсудила во вторник в российской столице ситуацию вокруг СВПД, передает ТАСС.

Во вторник в РФ прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в РФ до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.