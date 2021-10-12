 

Блогер на Bentley сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве

12.10.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖенщина на автомобиле Bentley сбила ребенка в Москве, информирует главк МВД по городу. По данным СМИ, за рулем находилась блогер, основатель дизайн-студии L’Art Nouveau Ирина Ледник.

В МВД сообщили, что «на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе». Ребенка доставили в больницу, по факту аварии проводится проверка.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что за рулем находилась популярный в Instagram блогер и дизайнер, на которую подписано более 23 тыс. подписчиков. Кроме того, ребенку, по его информации, меньше 12 лет.

РЕН ТВ сообщает, что машиной управляла Ледник – основатель дизайн-студии L’Art Nouveau. Бюро было основано в 2016 году и занимается проектированием различных интерьеров, созданием и реализацией эксклюзивных проектов.

В понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.



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