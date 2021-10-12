Комфортная пешеходная зона соединила станцию метро и ж/д платформу “Новогиреево”

По его словам, для удобства москвичей там расширили узкие тротуары и сделали новые в местах народных троп. Стихийные автомобильные стоянки, расположенные рядом с трамвайными остановками, убрали. Вместо них создали 119 новых парковочных мест, которые не мешают пешеходам и движению транспорта.

“Также вдоль пешеходной зоны установили новые опоры освещения, высадили сирень и гортензию, создали живые изгороди из барбариса, бирючины и других растений”, – добавил Алешин.

Благодаря обустройству новой пешеходной зоны, после запуска МЦД-4 пассажирам будет удобнее пересаживаться с платформы “Новогиреево” на одноименную станцию метро.