Мнение: Ультимативное поведение

Ультимативное поведение

В ЕС недовольны политикой Варшавы

Европа еще толком не отошла от «Брэксита», как на горизонте начали маячить новые политические разногласия. Польша всё больше и больше начинает играть в независимость, оставаясь при этом членом Евросоюза. Так, недавно польский Конституционный суд полным составом принял закон, согласно которому польская Конституция имеет приоритет над европейским законодательством на территории Польши. Это очень не понравилось Брюсселю.

Таким образом Польша по-прежнему продолжает гнуть линию о необходимости сохранения суверенитета государств, входящих в состав Евросоюза, а не создания «супергосударства». Но причина может быть банальнее – Польша хочет реализовывать свои политические амбиции, и ей очень тесно в ЕС.

Напомню, с чего начался очередной политический скандал в ЕС. Конституционный суд Польши по запросу Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши, признал три положения Лиссабонского договора, на основе которого живет ЕС, несовместимыми с польской Конституцией. И как раз один из пунктов договора расписывает приоритет решений Евросоюза над национальными законодательствами стран, подписавших этот договор.

С одной стороны, Польша действительно грубо нарушила законодательство ЕС. С другой – она изначально вступала в ЕС на других правах (Лиссабонский договор был принят позже, в 2009-м он вступил в силу). Формально Польша подписала тогда Лиссабонский договор, однако подпись поставил не Ярослав Качиньский, который за месяц до подписания уже перестал занимать должность премьера, а Дональд Туск, который сейчас сделал политическую карьеру в европейский структурах, но поляки его откровенно недолюбливают. Однако кого в Европе волнует отношение поляков к тому или иному премьеру? Подпись есть? Есть. Значит подписанное нужно исполнять.

После подписания Лиссабонского договора Польша получала от Евросоюза десятки, а то и сотни миллиардов долларов помощи, льгот и субсидий. Конечно, теперь в Брюсселе очень недовольны подобной позицией польских властей – деньги-то назад никто не вернёт.

Демарш Варшавы – это не просто прихоть. Это фундаментальный раскол Евросоюза на два лагеря. В первом лагере те, кто хочет создать «супергосударство», а не просто политический союз – это, прежде всего, лидеры современной Европы – Германия и Франция. Германии выгодно создать такую систему, в которой остальные страны будут полностью подчинены ей. А такие члены ЕС, как Польша, категорически не хотят утратить остатки своего суверенитета, хоть и желают постоянно получать подачки от Евросоюза. Польша хочет видеть ЕС как политический клуб по интересам, который в случае чего и денег предоставит, и политическую волю диктовать не будет. Ну, вы сами знаете, как такое в народе называется.

В Брюсселе по Польше должны будут принять определенные решения. Просто так оставить подобные выходки они не могут – это послужит сигналом остальным странам, которые начнут перечить Евросоюзу. Однако Польша может начать играть и в более длительную партию – возможно, Варшава действительно больше не видит смысла связывать себя с ЕС. И ведь действительно, Польша не та страна, которая остро нуждается в членстве в Евросоюзе и не выживет без него.

Тем более, вокруг Варшавы уже формируется такое себе кольцо из, простите, недоразвитых стран в виде Украины и стран Прибалтики, для которых Польша становится экономическим, финансовым и культурным центром. Возможно, это очень льстит Варшаве, и она вновь поверила в себя. Как бы там ни было, поляки действительно могут на этом сыграть – допустим, Америка решит существенно сократить масштабы НАТО или вовсе пересмотреть формат Альянса, а тут тебе и поляки, готовые держать оборону против России силами прибалтов и украинцев. Это будет гораздо дешевле. В случае выхода Польши из ЕС такие на первый взгляд странные «региональные» союзы могут обрести смысл для западного сообщества.

(с) Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/v-mire/ultimativnoe-povedenie/ – цинк

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