 

В Украине до конца года планируют развернуть военную совещательно-тренировочную миссию ЕС – Минобороны

12.10.2021, 22:20, Новости дня
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“Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украины, так и ЕС”, – сказал Таран. 

Он рассказал, что к работе миссии планируют привлечь 30 постоянных советников от ЕС. 

“Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам – членам Европейского союза. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС”, – заявил министр. 

Как сказано в релизе правительства, в результате запуска работы миссии ожидается создание многоуровневой системы образования в ВСУ, внедрение качественного дистанционного образования, трансформация управленческих, административных процессов и организационно-штатных структур военных учебных заведений. 

Контекст:

В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Саммит Украина – ЕС прошел в Киеве 12 октября. На пресс-конференции по ее результатам президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель говорили о создании такой миссии. ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере, отмечал Мишель.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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