Не только модно, но и удобно: самые трендовые стрижки для женщин сезона осень-зима-2021/2022

Стилисты говорят, что в модных стрижках осенне-зимнего сезона будет много интересного. Среди трендовых причесок – прямой боб до плеч, шикарный френч-боб и многое другое. Если вам интересны модные стрижки, то читайте статью далее.

Прямой боб до плеч

Почему средней длины боб уже который год не теряет своей актуальности? Потому что эта стрижка идет практически всем, она проста в укладке и легко трансформируется в любую прическу. Вот и весь секрет успеха.

В этом сезоне, когда модный волнистый боб отходит на второй план, его место занимает стрижка до плеч с выпрямленными волосами. Такая прическа выглядит стильно в любой ситуации: и на свидании, и на деловом совещании. И еще один бонус: прямая укладка дольше продержится даже в зимней шапке.

Стрижка в стиле принцессы Дианы

Хорошие новости для поклонниц ретро-стиля: в моду возвращается легендарная прическа принцессы Дианы. Правда, в современной вариации. Но это все тот же хорошо узнаваемый многослойный боб длиной выше плеч, в котором ощущается какой-то винтаж.

А модный тренд, как всегда, поддержали звезды. В стрижках “под Диану” уже красовались актрисы Эмма Коррин и Кристен Стюарт, а также супермодели Кайя Гербер и Хейли Болдуин.

Короткий французский боб

Максимальная естественность плюс парижский шик – это и есть французский боб. Это стрижка длиной до подбородка. Она сейчас все больше и больше становится популярной. Ее главная хитрость – неровные кончики и слои волос разной длины. Это и дает потрясающий эффект – прическа выглядит объемной и немного растрепанной и очень молодит свою хозяйку. А главное, никакого А-силуэта, который украшает далеко не каждую форму лица.

Френч-боб – идеальный вариант для тех, кто устал от длинных волос, но при этом не хочет экстремально коротких стрижек.

Кудрявая шэгги

В этом сезоне идеальная шэгги – это стрижка средней длины с кудряшками. И ее часто дополняют челкой, придавая образу особый шарм. Идеальный вариант для обладательниц вьющихся волос.

Шэгги украсит любой тип завитков: от мягких волн до тугих кудряшек. Главное, чтобы мастер не добавлял прическе много текстурированных слоев, как это обычно делается на прямых волосах. Вьющиеся локоны в стиле шэгги и без того будут выглядеть объемным.

Стрижки с челкой-шторкой на средние и длинные волосы

Не знаете, что делать с волосами? Просто добавьте прическе челку. Поверьте, ваш образ сразу заиграет новыми красками. И в этом сезоне особенно популярен челка-шторка. Она настолько универсальна, что подходит буквально ко всем удлиненным стрижкам.

Челка-шторка плавно переходит в прическу, немного маскируя массивные черты лица и подчеркивая глаза.