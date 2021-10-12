 

Мухаммед Али продал свои рисунки из детства за миллион долларов

12.10.2021, 22:10, Разное
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Мухаммед Али известен всему миру благодаря спортивным достижениям. Однако мало кто знает, что мужчина имел и художественный талант.

Невзирая на это, коллекцию картин боксера не так давно продали на аукционе Бонхамс, который проводился в Нью-Йорк. Рисунки, картины и эскизы спортсмена потянули на миллион долларов.

По словам тех, кто инициировал проведении аукциона, знаменитость рисовал на протяжении всей жизни. Уроки еще в детстве парень брал у своего отца, который зарабатывал на жизнь написанием картин.

Также боксер общался с Лероем Нейманом, который знаменит своим художественным талантом.

«Мухаммед Али – человек, который стал иконой, определившей целое поколение. Его картины демонстрировали близкие ему вещи – бокс, права людей, религию, мир, гуманность», – говорит директор аукциона.

Картины художника были выставлены на аукцион Родни Брауном, который был близким другом спортсмена. Мужчина поведал историю о том, как спортсмен написал для него первые картины в 1997 году, как раз после боя в Бостоне.

Стоимость работы 425 тысяч долларов

Одним из самых дорогостоящих лотов в коллекции оказался рисунок «Жаль, как пчела» – он был нарисован в далеком 1978 году – тогда проводились съемки кинопроекта «Дороги свободы». Рисунок был приобретен практически за полмиллиона долларов.

Стоимость работы 150 тысяч долларов

Также стоит отметить картину «Я люблю тебя, Америка», которая была реализована практически за $150 тыс.



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