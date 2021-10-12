На сайте «Авито» произошел сбой

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12.10.2021, 22:02, Новости дня
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Пользователи сервиса объявлений «Авито» сообщали о неполадках в работе сайта, свидетельствуют данные платформы Downdetector, отслеживающей сбои в работе интернет-ресурсов.

По состоянию на 20.14 мск было зафиксировано 1433 жалобы, 54% пользователей отметили проблемы с сайтом, 43% пожаловались на сбои в работе приложения, еще 4% жалуются на проблемы с авторизацией, передает РИА Новости.

– Платформа работает в обычном режиме, проблем нет, – заверили в сервисе.

Напомним, в 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и в Британии, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах.



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