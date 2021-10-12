В США сочли конструктивными встречи Нуланд в Москве

Заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями Министерства иностранных дел России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

Ранее Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в РФ до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.