 

В США сочли конструктивными встречи Нуланд в Москве

12.10.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаместитель госсекретаря США Виктории Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями Министерства иностранных дел России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи», – цитирует РИА «Новости» Псаки. 

Ранее Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в РФ до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.



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