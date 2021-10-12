 

Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США

12.10.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки» (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.

По словам Захаровой, в США, «кажется, нашли, наконец, виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргарита Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – сообщила Захарова в Facebook.

Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.

Статью «Голоса Америки» (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».

«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – сообщила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли…».



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