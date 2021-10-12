Смартфон Honor получит поддержку сервисов Google

Похоже, между Соединенными Штатами и китайскими производителями электроники намечается потепление. Как стало известно, уже до конца года смартфоны Honor 50 получат поддержку сервисов Google.

Этого следовало бы ожидать до конца года, отмечают эксперты. Также напоминаем, что новая модель мобильного устройства Honor 50 должна быть представлена широкой публике 26 октября. Презентация состоится в Европе.

Продавать на Западе смартфоны без поддержки Google немыслимо, говорят эксперты. Поэтому обеспечение поддержки такого рода представители бренда Honor воспринимают как настоящую победу. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 778G, а мощность основного датчика камеры составляет 108 Мп. Также производитель обещает быстрое зарядное устройство на 67 Вт к аккумулятору емкостью 4300 мАч.