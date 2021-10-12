 

Премьер Мишустин о санкциях США: Ставить препоны мы не собираемся

12.10.2021, 21:48, Разное
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Политик отметил, что наша страна не планирует отвечать американской стороне теми же дискриминационными мерами. “Ставить препоны мы не собираемся”, – сказал Мишустин на заседании Американо-Российского делового совета.

По его словам, власти России поддерживают активное присутствие
ведущих американских компаний на внутреннем рынке. Премьер подчеркнул, что в январе – июле этого года товарооборот между нашими странами показывает устойчивый рост. Так, он увеличился на 47%.

Также глава правительства констатировал, что кабинет министров продолжит создавать благоприятные
условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия
России и Соединенных Штатов. Политик добавил, что у двух государств есть
много перспектив в случае сотрудничества в разных сферах.

Мишустин заявил, что противостояние между Россией и США никого никуда не приведет. По его словам, конфронтация только сковывает деловую
инициативу и бьет по предпринимателям, лишая их бизнес-возможностей. Напомним, ранее директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему США будут продолжать вести антироссийскую позицию.



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