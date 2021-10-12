Премьер Мишустин о санкциях США: Ставить препоны мы не собираемся

Политик отметил, что наша страна не планирует отвечать американской стороне теми же дискриминационными мерами. “Ставить препоны мы не собираемся”, – сказал Мишустин на заседании Американо-Российского делового совета.

По его словам, власти России поддерживают активное присутствие

ведущих американских компаний на внутреннем рынке. Премьер подчеркнул, что в январе – июле этого года товарооборот между нашими странами показывает устойчивый рост. Так, он увеличился на 47%.

Также глава правительства констатировал, что кабинет министров продолжит создавать благоприятные

условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия

России и Соединенных Штатов. Политик добавил, что у двух государств есть

много перспектив в случае сотрудничества в разных сферах.

Мишустин заявил, что противостояние между Россией и США никого никуда не приведет. По его словам, конфронтация только сковывает деловую

инициативу и бьет по предпринимателям, лишая их бизнес-возможностей. Напомним, ранее директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему США будут продолжать вести антироссийскую позицию.