Бывший муж Арнтгольц оставил молодую жену с ребенком на руках ради съемок

Бывший муж Ольги Арнтгольц Вахтанг Беридзе, с которым актриса состояла в браке шесть лет, развелся, несмотря на рождение дочери Анны, сейчас он живет в браке с белорусской артисткой Алесой Качер. Причем новая избранница актера недавно поделилась с поклонниками информацией о том, что переживает довольно тяжелый период в жизни.

Качер и Беридзе сыграли свадьбу три года тому назад, более того, в 2019 году у пары родился сын, а поклонники всегда были уверены, что в этот раз артист обрел семейное счастье. Вот только новый пост его супруги в социальной сети встревожил многих. Она рассказала, что в столь непростой период жизни осталась одна с маленьким ребенком и вынуждена решать массу проблем.

«В финале всего этого ада я осталась совсем одна, обессиленная и больная, еще и с больным ребенком на руках. Многие близкие просто не могли быть рядом из-за обстоятельств, другие оставили нас в этот период осознанно по каким-то своим причинам. Так случается, как оказалось», – посетовала Качер.

Актриса при этом объяснила, что ей с малышом на руках едва ли не пришлось скитаться, однако впоследствии она все же приехала к родным, которые дали ей и малышу заботу. Журналисты решили связаться с артисткой и выяснить, что же стряслось в их с Беридзе отношениях, и выяснили, что на самом деле все не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Алеса Качер пояснила им, что они с мужем все еще пара, хотя на данный момент не живут с мужем. Однако, добавила она, это вынужденная мера, поскольку ее возлюбленный уехал сниматься и был вынужден оставить ее одну с ребенком.

«У нас с мужем все нормально. Но мы на самом деле уже полгода не живем вместе. Это вынужденная история, поскольку Вахтанг снимается в очень большом проекте, уже полгода работает с одним выходным в неделю. Съемки идут в Москве, добираться оттуда до нашего загородного дома далеко», – объяснила она.

Источник: teleprogramma.pro