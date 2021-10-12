Мнение: Стратегия “офшорного балансирования”

Стратегия "офшорного балансирования"

The National Interest (США): чтобы выстоять против России и Китая, США должны пойти на раздел «сфер влияния»

По примеру Ялтинского соглашения трех великих держав 1945 года, глобальное разделение сфер влияния между США, Россией и Китаем может иметь такой же успех для всего мира.

В настоящее время для США серьезно возрастает угроза ведения войны на два фронта одновременно с Россией и Китаем из-за их растущего превосходства над Соединенными Штатами в области ядерного, электромагнитного (ЭМИ) и кибероружия. Несмотря на углубляющуюся стратегическую и военную недостаточность США, многие, если не большинство американских политиков, продолжают верить в то, что Соединенные Штаты являются самой сильной военной державой на Земле. Это глубокое заблуждение заставило их пренебречь восстановлением ядерного арсенала Америки, созданием всеобъемлющей системы национальной противоракетной обороны и системным укреплением национальных электросетей США для того, чтобы благодаря всему этому предотвратить катастрофические последствия нападения на нашу страну со стороны России или Америки. Американские лидеры должны отказаться от своих идеалистических представлений о безопасном и надежном однополярном мире, в котором Соединенные Штаты повсеместно признаны самой могущественной супердержавой. На самом деле все обстоит совершенно иначе. Сегодня Америка оказалась перед все более жестким, ограниченным и неудобным выбором, и отчаянно нуждается в новой и дальновидной великой стратегии, которая противодействует, разделяет и разрушает этот растущий союз между двумя ядерными сверхдержавами — Китаем и Россией.

Чтобы решить эту беспрецедентную дилемму национальной безопасности и обеспечить выживание Америки, лидеры США должны заменить свое стремление к гегемонии — устаревшую и провалившуюся «великую» стратегию — концепцией «стратегической сдержанности» и поддержания баланса сил в мире. Стратегия «сдержанности» сбережет драгоценные жизни американцев и национальное достояние Америки наряду с ее ограниченными военными ресурсами и перенаправит их на защиту основных жизненно важных интересов США. Она снизит риски возникновения ненужной войны с противниками Америки как ядерной сверхдержавой, что создало бы более безопасную, более надежную и, будем надеяться, более мирную ситуацию на планете.

«Стратегическая сдержанность» подразумевает, что никакая крупная мировая держава не будет стремиться к доминированию в Европе или Северо-Восточной Азии. В то же время она заставит союзников США взять на себя основное бремя поддержания безопасности в своих регионах и будет полагаться на местные силы для уравновешивания таких региональных гегемонов, как Россия и Китай. Вооруженные силы США останутся размещенными «за горизонтом», либо в окружающих США водах, либо в пределах территории Америки, избегая позиций передового развертывания, когда военное присутствие США по существу становятся «мостом», создающим для нас соблазн в плане участия в зарубежных конфликтах в случае агрессии, но совершенно недостаточным для того, чтобы защитить союзников США или даже предотвратить такую агрессию. Стратегия зарубежного или «оффшорного» балансирования восстановит для США свободу действий в выборе того, в каких войнах участвовать, а каких избегать, учитывая, что такие войны могут быстро и неожиданно выйти на ядерный уровень.

Соответственно, чтобы снизить риски того, что Соединенные Штаты будут втянуты в войны с великими державами, которые могут подвергнуть территорию США ядерному или электромагнитному нападению, США могли бы вывести свои вооруженные силы из Европы, Африки и Азии, включая Ближний Восток. Они также воздержались бы от вторжения и оккупации других стран в рамках усилий по смене власти и построению новых государств. Соединенные Штаты отправят экспедиционные силы только в том случае, если страны, находящиеся в сфере их влияния, или те, которые представляют для них жизненно важный интерес, такие как Западная Европа и Япония, будут находиться под непосредственной угрозой нападения противника. Исключение может быть сделано для сохранения ограниченного числа американских войск, развернутых в Германии в качестве преграды для сдерживания потенциальной агрессии России против Западной Европы — в знак признания уникального значения, которое этот регион имеет для экономики и промышленности США.

Сокращение военного присутствия США за рубежом существенно снизит поддержку антиамериканского терроризма и, что наиболее важно, значительно уменьшит стремление России и Китая к объединению друг с другом в противовес Соединенным Штатам. В рамках этой стратегии Америка, наконец, откажется от провалившейся Глобальной войны с терроризмом, в результате которой триллионы долларов были потрачены впустую на бесплодные войны с боевиками на Ближнем Востоке. Вместо этого, после двух десятилетий отвлечения нашего внимания, в течение которых Россия и Китай обогнали США практически во всех ключевых областях стратегических военных технологий, Соединенные Штаты, наконец, продолжат модернизацию и восстановление своего стратегического ядерного арсенала и стратегических оборонительных возможностей.

Эта теория «стратегической сдержанности» не нова. Ее отстаивали некоторые видные американские политологи, такие как Джон Миршеймер, Стивен Уолт, Роберт Пейп и Кристофер Лейн. Более того, исторический анализ показывает, что большинство великих держав, оказавшиеся по разным причинам в состоянии глубокого упадка, применяли стратегию «разумной сдержанности» и были заметно более успешными, чем государства, проводившие другие политические линии.

Принятие стратегии «оффшорного» балансирования может сопровождаться продолжением дипломатического «мирного наступления» США и переговорами по соглашению о глобальных сферах влияния, которое защищает жизненно важные интересы США и предотвращает растущую вероятность непреднамеренной и катастрофической войны с Россией или Китаем. Последнее соглашение о разделе сфер влияния было подписано президентом Франклином Делано Рузвельтом, премьер-министром Уинстоном Черчиллем и советским диктатором Иосифом Сталиным на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Оно оказалось успешным в смысле поддержания мира между великими державами в Европе на протяжении более полувека, в том числе и благодаря сохранению Соединенными Штатами «примерного» ядерного паритета с Советским Союзом на протяжении всей холодной войны.

Глобальное разделение сфер влияния между США, Россией и Китаем может иметь такой же успех для всего мира и сегодня. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из главных его внешнеполитических задач является заключение «новых Ялтинских договоренностей». В такой схеме мир будет разделен на регионы, каждый со своим собственным доминирующим региональным гегемоном, с главной целью содействия стабильности и миру между великими державами.

По такому соглашению Соединенные Штаты сохранят за собой самую большую сферу влияния, включая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию, которые останутся под защитой американского «ядерного зонтика». Сфера влияния России будет включать бывшие советские республики, Сербию, Иран, Ирак, Сирию и Ливию. Сфера влияния Китая может состоять из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского моря, Пакистана, Афганистана, четырех «марксистских» стран в Юго-Восточной Азии и около полудюжины африканских стран, которые в настоящее время возглавляют псевдо-коммунистические диктаторы. Если бы лидеры США согласились с таким планом и обязались не вводить американские войска в Восточную Европу — за исключением случая российской агрессии, — тогда Россия, реализовав свою цель по обеспечению военной безопасности вдоль своей западной границы, могла бы переключить свое внимание на восток, навстречу растущей угрозе со стороны Китая.

Как мудро сказал древний китайский стратег Сунь Цзы в «Искусстве войны»: «На войне первым делом важно атаковать стратегию врага. А другое важнейшее дело — это разрушить союзы противника с помощью дипломатии». Сегодня Соединенные Штаты могли бы даже согласиться выйти из НАТО, которая продолжит функционировать как альянс под руководством Европы, а не США, в обмен на выход России из своего союза с Китаем и прекращение всего китайско-российского военного и военно-технического сотрудничества. Такое всеобъемлющее соглашение признало бы и уважило жизненно важные интересы всех трех ядерных сверхдержав и разрешило бы все основные нерешенные споры. Это сведет к минимуму потенциальные риски военного конфликта в интересах сохранения мира между великими державами.

Как разъяснял Грэм Эллисон в своей статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, сохранение такого мира имеет решающее значение для национальной безопасности США:

Даже обычная война, которая может перерасти в ядерную, может привести к катастрофе…. В этой связи политикам США придется отказаться от недостижимых мечтаний о тех мирах, которыми они грезили, и принять тот факт, что сферы влияния останутся основой геополитики. Это принятие неизбежно будет длительным, противоречивым и мучительным процессом. Однако это также может принести взлет стратегического креатива — возможность добиться ни больше ни меньше, как фундаментального переосмысления концептуального арсенала национальной безопасности США.

У России и Китая уже есть свои сферы влияния, отмечает Эллисон, независимо от того, признают ли их лидеры США или нет. Неоднократные военные вторжения США в эти сферы влияния после окончания холодной войны (в первую очередь, в рамках расширение НАТО в Восточную Европу в целом и на страны Балтии в частности) тоже спровоцировали Россию и Китай к более тесному объединению в военной сфере.

Соединенные Штаты имеют обязательства по обеспечению безопасности более чем с одной пятой всех стран мира, в результате чего их вооруженные силы испытывают серьезное перенапряжение. Чтобы решить эту проблему, другой более жизнеспособной и политически приемлемой альтернативой заключению всеобъемлющего соглашения с Россией и Китаем для администрации Байдена был бы односторонний вывод передовых вооруженных сил США из Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Южно-Китайского моря, Японии и с Корейского полуострова. Руководители США по-прежнему считают, что чем больше у Соединенных Штатов союзников, тем безопаснее и увереннее будет страна. Однако обязательства по вступлению в конвенциальные, а, возможно, и ядерные войны с Россией и Китаем за страны, не представляющие жизненно важных интересов для США, создают гораздо больше рисков, чем выгод для национальной безопасности Америки. Администрация Байдена должна подвергнуть все союзы США анализу на предмет соотношения в них затрат и выгод, чтобы определить, какие из них укрепляют национальную безопасность США, а какие подвергают нашу страну ненужному риску быть втянутой в конфликты с великими державами из-за второстепенных интересов.

Америка могла бы отказаться от своих обязательств по обеспечению безопасности тех стран, которые не пройдут такую проверку.

В первую очередь, лидеры Соединенных Штатов должны немедленно проинформировать Москву и Пекин, что Америка не будет вмешиваться в военных действиях в каких-либо возможных конфликтах за Тайвань или бывшие советские республики (все из которых в любом случае просто невозможно защитить), по существу отказавшись от будущих военных интервенций США в их сферы влияния. Такие действия укрепили бы национальную безопасность США и значительно снизили бы шансы нападения России и Китая на территорию США за счет уменьшения ощущения угрозы для себя Москвой и Пекином. Одновременно США могли бы увеличить вероятность трений и разногласий между Китаем и Россией, и потенциально со временем разделяя и разрушая их союз. Как показывает история, ничто так не объединяет Москву и Пекин, как недальновидные попытки Америки проецировать свою мощь на Восточную Европу и Восточную Азию вместе с ее усилиями стать единственной доминирующей в мире супердержавой. Если бы Америка не разжигала гнев Китая и России, ее исторически враждебные отношения с этой парой могли бы давно выправиться.

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Дэвид Пайн — бывший боевой и штабной офицер армии США, магистр Джорджтаунского университета в области исследований проблем национальной безопасности. В настоящее время является заместителем директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам (Congressional EMP Commission).

https://inosmi.ru/politic/20211012/250681327.html – цинк

Автор по сути излагает концепцию G-3 на новый лад, предлагая осуществить организованное стратегическое отступление США ("стратегическое выравнивание фронта") с фактическим и официальным отказом от курса на всемирную гегемонию, всемирную глобализацию и всемирную демократизацию. То есть реализовать некоторые положения внешнеполитической программы Трампа. Разумеется, в Пекине и Москве были бы довольны таким поворотом дел, но текущая администрация, которая также осуществляет отступление США на некоторых направлениях, пока что явно не готова к столь радикальным шагам.

Сама же концепция G-3 отнюдь не нова и обсуждается еще со времен администрации Обамы. Ее основная мысль конечно не в формировании стабильного мира, а в том, чтобы заплатить России некую цену, чтобы не допустить формирования анти-американского альянса России и Китая, а еще лучше, стравить Россию и Китай, в интересах их взаимного ослабления, что в долгосрочной перспективе укрепит позиции США. То есть повторить ситуацию 70х годов, когда США договорились с Китаем, заплатив определенную цену за то, чтобы Китай проводил более последовательную линию против СССР. Теперь же предполагается обратный сценарий – использовать экономически более слабую Россию против Китая, дабы затруднить для Пекина реализацию его огромного экономического потенциала в странах Евразии. То есть, Россия в их теории, должна за некие стратегические печеньки, таскать для США каштаны из огня. Отсюда и рассуждения о том, какие территории можно отдать в российскую сферу влияния.

Тут еще примечательно то, что с точки зрения этой концепции, малые страны, в том числе та же Украина, рассматриваются как бессловесные разменные монеты.

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