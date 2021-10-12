Что ждёт Решетову? – Личное мнение

Думаю, не с бухты-барахты Анастасия Решёткина приняла ислам. Также полагаю, не из любви к путешествиям она провела, по её собственному признанию, не больше 4 дней в России за последние месяцы.



Великая сила фотошопа. Фото: Соцсети

Подозреваю, что в жизни Настюшки возник мужчина. Подозреваю, что он европеец и правоверный мусульманин. Возможно, живёт в Лондоне, куда наша Решёткина постоянно мотается.

Не, ну а что? Мусульман в столице Англии — очень много. Самое популярное имя для новорождённых мальчиков там уже много лет — Мухаммед.

В общем, ставлю на то, что наша тяжелозадая графиня Решёткина-Балконская крутит любовь с мусульманином из Европы.

Всё это, конечно, прекрасно, но что будет, когда этот новый мужчина её бросит? К чему вернётся Настя?

К Инстаграму, который она по глупости забросила и который уже практически не приносит никаких денег?

К мифическим салонам красоты, которые, скорее всего, ей даже не принадлежат? А если даже и принадлежат, то, чтобы такой малый бизнес не разорился, нужно им заниматься. И не из Лондона, а из своего кабинета в салоне.

Или, может, Настя считает, что может вернуться в семью Тимати, и тот будет её содержать, как содержит Шишкову?

Так Шишкова — совсем другое дело!

Не желающая работать и обладающая, судя по всему, слабой половой конституцией, Алёна ведёт себя совершенно правильно: жопой перед мужиками не крутит. Да, и жопы там, судя по всему, нет. Такая женщина, ещё и родившая правильную дочь — любимицу валиде-султан, может рассчитывать на регулярное содержание от султана.

Решетова же поссорилась с валиде. Не дала ни бабке, ни отцу прикипеть к ребёнку. Ускакала заграницу. Откровенно намекает на то, что у неё есть мужик.

Всё, на что она может рассчитывать, вернувшись в семью Тимати — еда.

А вы такие же беспечные, как Настя? Рассчитываете на мужиков? Или всё-таки сами можете себя обеспечить?

Зарабатываете? Хватает?

Пысы: Решетова, худей! Реально уже пряник по циркулю. Некрасиво.

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