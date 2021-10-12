Мнение: Управляемый коронавирус?

В мэрии Москвы обсуждают возможность возвращения QR-кодов для прохода в кафе. QR-коды уже введены в Самарской, Свердловской, Калининградской, Челябинской и Ульяновской областях, в Чувашии и Удмуртии, в Пермском крае…

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил: «Хочу отметить, что эпидемический процесс протекает в регионах несимметрично. Ситуация значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожные регионы расположены в Поволжье — Оренбургская область, Татарстан, Башкортостан. Эти три региона сегодня вызывают наибольшую тревогу».

Похоже, что коронавирус снова вышел из-под контроля и разбушевался. А как смирно вела себя эта зараза перед так называемыми выборами. Неужели поход народонаселения на избирательные участки спровоцировал ухудшение эпидемический обстановки?

Или коронавирус уже давно стал ручным? И начинает проявлять активность, когда это, вдруг, кому-то необходимо?

Какие еще есть варианты, почему увеличивается количество заразившихся коронавирусом?

Фотографии отсюда и отсюда

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