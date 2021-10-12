 

Стало известно о состоянии 67-летнего актера Гаркалина, которого ввели в медикаментозную кому

12.10.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания, 67-летнего артиста несколько дней назад ввели в медикаментозную кому, а через два дня подключили к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

В материале подчеркивается, что интенсивное лечение принесло первые положительные результаты: состояние Гаркалина постепенно улучшается, несмотря на то, что ранее у него было больше 75% поражения легких.

“У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами”, – говорится в статье.

Контекст:

Валерий Гаркалин – народный артист РФ, известен по ролям в фильмах “Ширли-мырли”, “Кровавая Мэри”, “Национальное достояние”. С 2001 года ездит с гастролями антрепризных постановок, преподает в ГИТИС.

2 октября 2021 года актера доставили в одну из московских больниц с положительным тестом на коронавирус. 6 октября Гаркалина перевели в реанимацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / WhatsApp невозможно будет запустить на старых моделях iPhone

19.05 / Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена

24.04 / Чемезов рассказал о возможностях беспилотной «Арматы»

18.01 / Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза

14.08 / Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

02.09 / США временно отменяют эмбарго на поставки оружия Кипру

10.07 / Найден необычный способ диагностики коронавируса

16.07 / Окружение политического беженца, гражданина Украины Ризвана Бабаева призвало не допустить его экстрадиции в РФ

18.07 / “Изнасиловал, а после предложил дружбу”. Белковский прокомментировал статью Путина об Украине

13.08 / Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика