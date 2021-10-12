 

Баллотироваться в мэры Харькова отказались три кандидата. В бюллетене будет 10 фамилий

12.10.2021, 21:26, Новости дня
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“Вчера подали заявления об отказе Николай Кукурика и Александр Кондрусик. Таким образом, осталось 10 кандидатов. В бюллетене будет 10 фамилий”, – сказала Матвиенко.

11 октября – последний день, когда кандидаты могли подать заявление об отмене регистрации.

4 октября о снятии кандидатуры заявил 40-летний Валерий Говоров, который является депутатом Харьковского облсовета от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Говоров также баллотировался как самовыдвиженец.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек. По данным “Укринформа”, документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали. Среди них, в частности, бывший народный депутат Украины Михаил Добкин и секретарь горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова, Игорь Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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