В Калининграде решили ввести QR-коды для посещения торговых центров

Власти Калининградской области с 16 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров, пускать покупателей только при предъявлении QR-кода [о вакцинации] и, соответственно, паспорта», – цитирует ТАСС Алиханов.

По его словам, наряду с приостановкой групповых занятий в учреждениях дополнительного образования в области будут остановлены групповые занятия спортом для жителей младше 18 лет, кроме сборных команд области или сборных команд России. Отмечается, что меры носят временный характер для увеличения темпов вакцинации от коронавируса.

К настоящему времени в области зафиксировано 58 106 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 – за прошедшие сутки.

Ранее власти Севастополя решили ввести с 15 октября режим QR-кодов для посещения общественных мест.