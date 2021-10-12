 

Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии

12.10.2021, 21:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.

Отмечается, что сечение линий электропередач, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».

«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении. 

Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10-20% предложат промышленным потребителям. 

В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц. 



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