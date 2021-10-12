 

Число одновременно болеющих COVID россиян в ноябре может превысить миллион человек

12.10.2021, 21:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКоличество россиян, заразившихся коронавирусом, через месяц может превысить один млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тыс., сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый плохой предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тыс. больных, передает ТАСС. 

«Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», – уверен Захаров.

Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.

Специалисты также внесли в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса» – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.

«Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <…> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется «характеристикой динамического баланса») не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <…> 31 день вперед», – объяснил Захаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.



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