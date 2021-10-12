Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID

Необходимо остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, поскольку вакцины не хватает в Африке и ряде других регионов, с таким требованием выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Когда у нас только 166 млн доз, сделанных в Африке, на 1,2 млрд населения, начать бустерную вакцинацию – это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя», – передает его слова РИА Новости.

Гебрейесус подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.

Он пояснил, что целесообразно сейчас ревакцинировать людей с ослабленным иммунитетом. «Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить», – сообщил глава ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19.