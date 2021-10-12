Каменное сердце: астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые не умеют по-настоящему любить

Любовь каждому человеку представляется по-разному. И представители разных знаков зодиака могут по-разному любить. Считается, что эти пять созвездий не могут искренне любить, но это не факт. Возможно, они по-своему проявляют свои чувства. Как именно, мы узнаем прямо сейчас.

Скорпион

Это очень закрытый знак, который предпочитает не демонстрировать свои чувства, чтобы не стать уязвимым. Однако нельзя сказать, что Скорпион не умеет любить. Если вам удастся расположить его к себе и он сможет вам доверять, более верного и преданного человека вы никогда не найдете. Он сделает все возможное для того, чтобы помочь решить все ваши проблемы и чтобы вы всегда чувствовали себя в безопасности. Если вы из любимого не превратитесь во врага, вам вообще бояться нечего.

Рак

Он, так же как и Скорпион, принадлежит к стихии Воды, поэтому прячет свои чувства глубоко на дне. Ему очень важно найти человека, который бы стал его единомышленником и смог оценить все достоинства Рака. А их очень много, поскольку представители этого знака могут создать самые комфортные условия для любимого и превратить его жизнь в сказку. Такого мастера антуража вы не найдете среди других знаков.

Близнецы

Представители воздушного знака не отличаются постоянством, им необходима новая информация и разнообразие. Именно поэтому их часто считают ветреными людьми. На самом деле Близнецы умеют любить и быть верными. Они способны постоять за своего любимого и сделать все возможное, чтобы рядом с ними он был счастлив и никогда не скучал (у них превосходное чувство юмора, которое поможет вам забыть о плохом настроении).

Водолей

На начальных этапах отношений он кажется просто идеальным. Однако, после того как хорошо узнает партнера, может стать холодным и равнодушным. А все потому, что представитель воздушного знака не может довольствоваться однообразием. Его невозможно удержать взаперти, как нельзя удержать ветер или воздух. Поэтому он “летит” дальше и ищет того, кто не позволит ему скучать. А если вы не устанете его удивлять, будьте уверены в том, что он навсегда останется с вами рядом.

Козерог

Представители этого знака больше других зациклены на деньгах и карьере, поскольку стремятся к стабильности и благополучию. Однако это не значит, что они не могут испытывать сильные чувства. Возможно, они не всегда хотят их демонстрировать, поскольку не привыкли активно проявлять эмоции. Это люди дела и результата, и их партнер наверняка убедится в том, что счастье и понимание на свете есть.