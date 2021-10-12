Как комбинировать осеннюю одежду: актуальные формулы на осень от стилиста

Женщины, которые страдают шопоголизмом и регулярно посещают сезонные распродажи, под завязку наполняют свой шкаф. Сложность компоновки образа заключается в том, что многие красивые и стильные вещи никак не хотят уживаться друг с другом.

С наступлением осеннего сезона проблема становится более острой, ведь нам приходится комбинировать больше вещей. Что делать, чтобы не отставать от моды и выглядеть “на все сто”? Модный стилист Самаль Сан показывает беспроигрышные комбинации.

Кэжуал-образ

Чтобы выработать свой неповторимый стиль, не нужно изобретать велосипед. Наш сегодняшний эксперт советует отодвинуть на второй план погоню за трендами и заняться обновлением базового гардероба.

Комбинация брючного костюма, футболки и кроссовок является беспроигрышной. В таком виде вы можете отправиться на работу или на случайную прогулку. Осенью поверх костюма можно надевать тренч или пальто прямого кроя.

Образ с миди-юбкой и объемным верхом

Стилист советует воспользоваться приемом смешения стилей и фактур. Наденьте атласную миди-юбку в нейтральных оттенках и объемный свитер крупной вязки. В прохладные дни этот великолепный женственный образ можно дополнить кожаным пиджаком или полупальто. На ноги надевайте ботинки челси, кроссовки или ботильоны.

Образ с бермудами и высокими сапогами

Осень – это не повод отказываться от ношения модных бермудов в комбинации с джемпером нейтральных оттенков. Просто добавьте к комплекту высокие сапоги-трубы или классические остроносые сапоги на каблуке. Тогда вашим ножкам не страшны ни ветры, ни дожди. Стилист советует делать ставку на комбинацию одежды нейтральных бежево-кремовых оттенков или на тандем белого и черного.

Образ студентки

Пока еще не выпал снег и за окном стоит относительно теплая погода, вы можете примерить на себя классический образ студентки. Для этого наденьте короткую широкую юбку, рубашку и объемный свитшот. Останется дополнить аутфит лоферами на громоздкой подошве и с высокими носками.

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Образ с джинсами

Джинсы-трубы, которые в этом сезоне являются модными фаворитами, лучше всего комбинируются с полосатым свитером с воротником поло. Помните о правиле баланса силуэта, согласно которому объемный низ дополняется обегающим верхом. Если вы выбираете джемпер оверсайз, тогда заправьте его внутрь.

Отправляясь на улицу, добавьте к джинсам кожаный пиджак прямого кроя. Правда, в этом случае джемпер-поло вы можете заменить на простую футболку. Обувь на низком ходу идеально завершит образ из денима и кожи.

Уютный трикотаж

Если хотите, можете дополнить любимые джинсы кардиганом крупной вязки. Однако наш сегодняшний эксперт советует сочетать трикотаж с формальными широкими брюками.

Джинсовая куртка и юбка

А вот модные джинсовки оверсайз в наши дни лучше сочетать с летними цветочными платьями или принтованными юбками. На ноги надевайте кеды, ботильоны или ботинки в стиле милитари. Здесь мы видим не только смешение стилей, но и смешение сезонов.