Как комбинировать осеннюю одежду: актуальные формулы на осень от стилиста
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Женщины, которые страдают шопоголизмом и регулярно посещают сезонные распродажи, под завязку наполняют свой шкаф. Сложность компоновки образа заключается в том, что многие красивые и стильные вещи никак не хотят уживаться друг с другом.
С наступлением осеннего сезона проблема становится более острой, ведь нам приходится комбинировать больше вещей. Что делать, чтобы не отставать от моды и выглядеть “на все сто”? Модный стилист Самаль Сан показывает беспроигрышные комбинации.
Кэжуал-образ
Чтобы выработать свой неповторимый стиль, не нужно изобретать велосипед. Наш сегодняшний эксперт советует отодвинуть на второй план погоню за трендами и заняться обновлением базового гардероба.
Комбинация брючного костюма, футболки и кроссовок является беспроигрышной. В таком виде вы можете отправиться на работу или на случайную прогулку. Осенью поверх костюма можно надевать тренч или пальто прямого кроя.
Образ с миди-юбкой и объемным верхом
Стилист советует воспользоваться приемом смешения стилей и фактур. Наденьте атласную миди-юбку в нейтральных оттенках и объемный свитер крупной вязки. В прохладные дни этот великолепный женственный образ можно дополнить кожаным пиджаком или полупальто. На ноги надевайте ботинки челси, кроссовки или ботильоны.
Образ с бермудами и высокими сапогами
Осень – это не повод отказываться от ношения модных бермудов в комбинации с джемпером нейтральных оттенков. Просто добавьте к комплекту высокие сапоги-трубы или классические остроносые сапоги на каблуке. Тогда вашим ножкам не страшны ни ветры, ни дожди. Стилист советует делать ставку на комбинацию одежды нейтральных бежево-кремовых оттенков или на тандем белого и черного.
Образ студентки
Пока еще не выпал снег и за окном стоит относительно теплая погода, вы можете примерить на себя классический образ студентки. Для этого наденьте короткую широкую юбку, рубашку и объемный свитшот. Останется дополнить аутфит лоферами на громоздкой подошве и с высокими носками.
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Образ с джинсами
Джинсы-трубы, которые в этом сезоне являются модными фаворитами, лучше всего комбинируются с полосатым свитером с воротником поло. Помните о правиле баланса силуэта, согласно которому объемный низ дополняется обегающим верхом. Если вы выбираете джемпер оверсайз, тогда заправьте его внутрь.
Отправляясь на улицу, добавьте к джинсам кожаный пиджак прямого кроя. Правда, в этом случае джемпер-поло вы можете заменить на простую футболку. Обувь на низком ходу идеально завершит образ из денима и кожи.
Уютный трикотаж
Если хотите, можете дополнить любимые джинсы кардиганом крупной вязки. Однако наш сегодняшний эксперт советует сочетать трикотаж с формальными широкими брюками.
Джинсовая куртка и юбка
А вот модные джинсовки оверсайз в наши дни лучше сочетать с летними цветочными платьями или принтованными юбками. На ноги надевайте кеды, ботильоны или ботинки в стиле милитари. Здесь мы видим не только смешение стилей, но и смешение сезонов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет