 

Компания Redmi откажется от фирменной прошивки MIUI

12.10.2021, 21:04, Новости дня
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Просуществовавшая более десятилетия фирменная прошивка для мобильных устройств MIUI, судя по всему, уже себя исчерпала. Разговоры об этом в экспертной среде начались после того. Как стало известно, что при выпуске новых моделей Redmi данную оболочку не будут использовать.

Однако есть также информация о том, что и другие изделия, вышедшие с конвейера Xiaomi, постепенно откажутся от MIUI.

Все дело в том, что для Redmi уже разработана своя прошивка, которая должна работать значительно лучше прежней и вывести мобильные устройства на принципиально новые технический уровень. Сообщение об этом сделал известный инсайдер Digital Chat Station. Что ж, посмотрим, что их этого получится. Большинство экспертов пока воздерживаются от однозначных комментариев данной новости.



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