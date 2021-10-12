Xiaomi 11T Pro признан одним из лучших флагманских смартфонов

Всем хороши современные смартфоны, вот только ремонтировать их становится все сложнее и дороже. Проблема обрела такие масштабы, что эксперты даже стали оценивать устройства по их ремонтопригодности.

В одном из обзоров, выпущенных недавно на канале YouTube, Xiaomi 11T Pro назван одним из лучших по ремонтопригодности среди флагманских мобильных устройств.

И действительно, эксперты показали видео, на котором видно, насколько легко мобильный телефон разбирается. Это значит, что заменить вышедшие из строя детали будет нетрудно. Среди смартфонов бюджетного и среднего класса можно найти и более ремонтопригодные. Но Xiaomi 11T Pro, получивший оценку восемь баллов из десяти возможных, можно назвать лучшим в премиум-сегменте.