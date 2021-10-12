 

Мишустин назвал число привитых от коронавируса в России

12.10.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почти треть населения России прошла полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом
Мишустин сообщил, что прививку от сделали порядка 43 миллионов человек. Глава российского правительства призвал жителей страны не останавливаться на достигнутом: по словам премьера, в оборот уже поступило более 90 миллионов вакцин, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / Мнение: Прощание с мандатом

26.08 / Мясников заявил о невозможности коллективного иммунитета от ковида в России

02.08 / Внедорожный тест-драйв под Тарутино

27.05 / Бои ММА и кассеты VHS: зачем смотреть новый сериал “ЛЕ.ГЕН.ДА” с Романом Курцыным

26.12 / Ванга предсказывала, когда «завершится» пандемия COVID-19

23.02 / К концу века на Марсе будет создан город-миллионник

24.07 / Ученые рассказали о способствующей долголетию популярной ягоде

03.04 / Sohu: шутки экспертов из РФ о британской армии вызвали недовольство Лондона

24.02 / Московские суды отправили под арест более 1,2 тысячи человек

12.04 / “Учим движение!”: Наташа Королева скомпрометировала пионерию полуобнаженным видом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика