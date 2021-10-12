В ФАС рассказали о снижении стоимости процедуры техприсоединения дачных участков

Новые правила технического присоединения дачных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), существенно снизят стоимость процедуры и позволит гражданам не зависеть от третьих лиц, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

«Принятое постановление правительства РФ позволяет значительно упростить и снизить стоимость технологического присоединения потребителей на территории СНТ. <…> Это позволит будущим потребителям стать полностью независимыми от любых третьих лиц, будь то председатель СНТ или другие члены товарищества в вопросах технологического присоединения объектов таких потребителей. Кроме того, дачники смогут заключать прямые договоры с поставщиком электрической энергии и нести только те расходы, которые прямо предусмотрены законодательством», – передает его слова ТАСС.

По словам Королева, эти меры позволят уменьшить количество бесхозной и приходящей в негодность сетевой инфраструктуры на территории СНТ.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило документ, который существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачных участков.