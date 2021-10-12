 

Трамп назвал США посмешищем для всего мира

12.10.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле прихода к власти демократов США стали объектом насмешек для всего мира, сообщил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Наша страна – предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», – цитирует заявление Трампа ТАСС.

Экс-президент вновь пообещал «сделать Америку вновь великой». По мнению Трампа, основными проблемами США является ситуация с мигрантами на

В качестве основных проблем Соединенных Штатов политик выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее Трамп предостерег США от движения к социализму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.05 / В ДР Конго произошло более 60 землетрясений за день. Толчки зафиксировали возле вулкана Ньирагонго

07.10 / Спорткар Ford Mustang получит версию Stealth Edition

18.08 / В МИД обвинили НАТО в поддержке вбросов команды Навального для вмешательства в дела России

01.06 / ФАС начнет поиск картелей при помощи информационной системы

23.09 / Журналистка утверждает, что Ермак получил $40 млн за выдачу Цемаха россиянам. Глава ОПУ заявил о “фантастическом фейке”

19.08 / Стаффордширский терьер взял в заложники семью под Нижним Новгородом

11.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 млн

15.11 / Косачев ответил на «польские стенания» в адрес России

29.08 / В Украине нет механизма назначения нового директора НАБУ – представитель Зеленского в КС

02.07 / СТРАНА – Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика