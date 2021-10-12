Трамп назвал США посмешищем для всего мира

После прихода к власти демократов США стали объектом насмешек для всего мира, сообщил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Наша страна – предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», – цитирует заявление Трампа ТАСС.

Экс-президент вновь пообещал «сделать Америку вновь великой». По мнению Трампа, основными проблемами США является ситуация с мигрантами на

В качестве основных проблем Соединенных Штатов политик выделил текущее положение дел с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее Трамп предостерег США от движения к социализму.