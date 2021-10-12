Мнение: Мелочи и детали

Министр здравоохранения Мурашко сегодня сообщил: «…в России в больницах лежат 235 тыс. больных коронавирусом, из них 11% – в тяжелом состоянии, почти никто из них не прошел вакцинацию…»

Тут сходу видна легкая манипуляция: если ты бодро назвал очень точные данные по общему числу больных и даже выделил среди них процент тяжелых, то что мешало озвучить еще одну цифру — число невакцинированных среди них? А мы бы сами разобрались — «почти никто» или все-таки «кто-то». Но тут интересно другое. В больницах лежит 235 тысяч больных. Понятно, что есть периоды, когда их несколько больше, иногда — немного поменьше, но в целом «в моменте» ситуация сейчас именно такова.

235 тысяч человек на всю страну — это 0,17% от общего числа населения. При том, что эпидемический порог для заболеваний группы ОРВИ — примерно 5 процентов. Ну, если совсем уж злобное заболевание — то один процент. Однако мы видим, что до эпидемического порога даже в 1 процент еще очень и очень далеко. А уж до пяти – как пешком до Китая. Тем не менее, нам заливают, что перед нами эпидемия.

Конечно, всегда можно сказать, что помимо лежащих в больницах, есть и «бессимптомные», есть те, кто лечится на дому — и это будет правдой. Но тонкость в том, что раньше эпидемии тоже считали без учета тех, кто в учет не попал. То есть — учитывали только тех, кто обратился за помощью.

В любом случае в очередной раз подтверждается правило: когда ты врешь, твое вранье где-нибудь, да вылезет. В данном случае оно вылазит процентом заболевших, никак не спрягающимся к заявленной эпидемической угрозой. Инфекционная вспышка — да, возможно. Вполне обыденная вещь для середины осени, когда увеличивается число простуд, пневмоний и прочих соплей-кашлей. Но раньше как-то обходились без перекрытия городов, аусвайсов и полицейских облав. Сегодня установка изменилась. Медицинская часть осталась прежней — банальное сезонное обострение, как многие годы до того. А вот политическая установка теперь другая. Страх, ужас, насилие и террор — вот ее составные части. За пределами политической установки ничего необычного не происходит.

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