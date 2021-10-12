 

France 24 – в израильской пустыне начался эксперимент по имитации жизни на Марсе

12.10.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пустыне на юге Израиля пройдёт эксперимент по имитации условий жизни на Марсе, передаёт France 24. Группа из шести астронавтов проведёт в поддельных скафандрах месяц, выполняя различные задачи в рамках этого проекта, однако, как подчёркивает телеканал, до первого полёта человека на Красную планету ещё далеко.

На первый взгляд легко ошибиться и предположить, что эти кадры сделаны на планете в далёкой-далёкой галактике, однако на самом деле — на Земле. Эти астронавты находятся в кратере Рамон в пустыне на юге Израиля. Её скалистую местность выбрали для имитации условий жизни на Марсе, чтобы подготовиться к, как надеются (учёные. — ИноТВ), первому в истории исследованию человеком Красной планеты.

ГРЁМЕР ГРЁМЕР, директор проекта из Австрийского космического форума: Кратер Рамон это практически уникальное в мире геологическое образование. Здесь после многих тысяч километров исследований пород мы обнаружили, что многие геологические особенности кратера Рамон совпадают с марсианскими.

В рамках проекта Израильского космического агентства и Австрийского космического форума группа из шести астронавтов из разных стран мира будет жить здесь весь следующий месяц. Участников облачат в поддельные скафандры, оснащённые камерами, микрофонами и автономной системой дыхания, благодаря которым будут наблюдать за их жизненно важными показателями и движениями. Кроме того, они проведут свыше 20 экспериментов по геологии, биологии и медицине, которые разработали более 200 учёных из 25 стран.

АЛОН ТЕНЗЕР, израильский астронавт: Нас шесть человек, которые работают в ограниченном пространстве в сильном напряжении, чтобы выполнить множество задач. Мы непременно столкнёмся с проблемами, но я верю, что моя команда сможет их преодолеть, мы научимся работать вместе, тренироваться вместе, и мы в этом совершенно уверены.

После того как учёные и инженеры десятилетиями мечтали о том, что однажды полетят на Марс, эта миссия может сделать это реальностью. Тем не менее, по словам экспертов, подготовка к исследованию человеком Красной планеты займёт ещё 10 лет.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Самолет рейса Москва – Салехард аварийно сел в Пулково

14.07 / В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

26.12 / Сноуден стал отцом

07.11 / “Сумки, часы, шубы”. В Париже квартиру саудовской принцессы ограбили на €600 тыс.

21.05 / В Украине капелланам могут предоставить статус военнослужащих

21.08 / Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

30.11 / В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

01.12 / Наследный принц Японии разрешил дочери выйти замуж за простолюдина

01.07 / Рынок сельхозземель открылся на Украине

01.10 / В РФ выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика