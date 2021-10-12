France 24 – в израильской пустыне начался эксперимент по имитации жизни на Марсе

В пустыне на юге Израиля пройдёт эксперимент по имитации условий жизни на Марсе, передаёт France 24. Группа из шести астронавтов проведёт в поддельных скафандрах месяц, выполняя различные задачи в рамках этого проекта, однако, как подчёркивает телеканал, до первого полёта человека на Красную планету ещё далеко.

На первый взгляд легко ошибиться и предположить, что эти кадры сделаны на планете в далёкой-далёкой галактике, однако на самом деле — на Земле. Эти астронавты находятся в кратере Рамон в пустыне на юге Израиля. Её скалистую местность выбрали для имитации условий жизни на Марсе, чтобы подготовиться к, как надеются (учёные. — ИноТВ), первому в истории исследованию человеком Красной планеты.

ГРЁМЕР ГРЁМЕР, директор проекта из Австрийского космического форума: Кратер Рамон — это практически уникальное в мире геологическое образование. Здесь после многих тысяч километров исследований пород мы обнаружили, что многие геологические особенности кратера Рамон совпадают с марсианскими.

В рамках проекта Израильского космического агентства и Австрийского космического форума группа из шести астронавтов из разных стран мира будет жить здесь весь следующий месяц. Участников облачат в поддельные скафандры, оснащённые камерами, микрофонами и автономной системой дыхания, благодаря которым будут наблюдать за их жизненно важными показателями и движениями. Кроме того, они проведут свыше 20 экспериментов по геологии, биологии и медицине, которые разработали более 200 учёных из 25 стран.

АЛОН ТЕНЗЕР, израильский астронавт: Нас шесть человек, которые работают в ограниченном пространстве в сильном напряжении, чтобы выполнить множество задач. Мы непременно столкнёмся с проблемами, но я верю, что моя команда сможет их преодолеть, мы научимся работать вместе, тренироваться вместе, и мы в этом совершенно уверены.

После того как учёные и инженеры десятилетиями мечтали о том, что однажды полетят на Марс, эта миссия может сделать это реальностью. Тем не менее, по словам экспертов, подготовка к исследованию человеком Красной планеты займёт ещё 10 лет.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.