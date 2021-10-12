«На 20 минут дольше» – Личное мнение

Сочинского водителя, который вёз, но не довёз Ксению Собчак в аэропорт, будет защищать Анатолий Кучерена.

Это не просто имя. Это — ведущий адвокат страны, большой профессионал и умница, который входит в пятёрку самых дорогих адвокатов в России, уступая всего лишь одну позицию в этом рейтинге Сергею Жорину.



Скриншот: Мой

Анатолий Кучерена знаком и со многими известными в нашей стране людьми. Иначе и быть не может, учитывая его статус, опыт и знания.

Когда-то он пил чай с Людмилой Нарусовой. И вот теперь взялся за дело простого водилы из Сочи Олега Цоя.

Обсудим?

В разное время Кучерена успешно представлял интересы Эдварда Сноудена, Никиты Михалкова, Иосифа Кобзона, Сулеймана Керимова, Григория Лепса. Ну, надеюсь, теперь вы понимаете, как повезло парню из Сочи.

Как сообщает МК, Цоя «отличала пенсионерская манера езды».



Скриншот: Мой

Андрей Черкасов — бывший участник Дома 2, а теперь, кажется, его ведущий, много лет просидевший на одном бревне с Ксенией Собчак, написал в Инстаграме:

Спроси наших коллег, кто с ней работал- ни у кого нет сомнения, что это она подгоняла водителя.

Пожалуй, приведу комментарий Черкасова полностью. Стоит того.



Фото: Соцсети

Да что там какой-то Черкасов! Процитирую саму Ксению:

Я своему водителю говорю, как ехать, где тормозить и где обгонять машину. Думаю, не буду: всё, я — в дзене, пусть едет своим маршрутом. Но он всегда едет на 20 минут дольше тогда!

Вот видео, откуда я взяла цитату Собчак:

https://t.me/lenamiro/9915

Как думаете, откуда у сочинского водителя — нет, даже не деньги на такого адвоката! — а просто телефон Анатолия Кучерены?

У меня его нет. А у вас? Так откуда он у сочинского водителя? Ваше мнение.

—