 

“Предыдущие резиденты выехали еще в 2019 году”. Прилуцкую колонию выставят на аукцион за 100 млн грн – Малюська

12.10.2021, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стартовая цена лота составляет 100 млн грн, добавил министр.

По словам Малюськи, колония находится в 135 км от Киева. Лот включает 40 объектов площадью почти 26 тыс. м2 помещений, а также три земельных участка общей площадью более 5,28 га.

“Готовая инфраструктура и коммуникации… предыдущие резиденты “коворкинга” выехали из него еще в 2019 году. Покупай и работай”, – написал министр юстиции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1534405613606822&id=100011121947008

Контекст:

В Украине функционируют 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”.

По словам главы Минюста, его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные. Закрытых тюрем в Украине 27.

В июне Минюст Украины сообщил о первой продаже исправительной колонии – Львовская исправительная колония №48 была приватизирована за 377,5 млн грн, что почти в три раза дороже стартовой цены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Танкер Delfi, затонувший на одесском пляже, снова пытаются поставить на киль

26.03 / Земная поверхность в Бурятии быстро деформируется

16.07 / Подписчики не поверили в коронавирус Аниты Цой

07.06 / “Она же в кабаке работает”. Лайме Вайкуле ответили на критику “Ласкового мая”

29.03 / Споры об онлайн-товарах предложили решать через Госуслуги

19.09 / Компания Sony запускает в производство линейку SSD-накопителей для PlayStation 5

22.09 / Украина будет официально сотрудничать с Netflix

06.12 / Из-за засухи Намибия продаст с аукциона 170 диких слонов

25.08 / Путин отправил в отставку замглавы ФСИН

22.11 / Украинские пограничники задержали подозреваемого в изнасиловании, которого разыскивали четыре года. Он ехал из РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика