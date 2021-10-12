“Предыдущие резиденты выехали еще в 2019 году”. Прилуцкую колонию выставят на аукцион за 100 млн грн – Малюська

Стартовая цена лота составляет 100 млн грн, добавил министр.

По словам Малюськи, колония находится в 135 км от Киева. Лот включает 40 объектов площадью почти 26 тыс. м2 помещений, а также три земельных участка общей площадью более 5,28 га.

“Готовая инфраструктура и коммуникации… предыдущие резиденты “коворкинга” выехали из него еще в 2019 году. Покупай и работай”, – написал министр юстиции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1534405613606822&id=100011121947008

Контекст:

В Украине функционируют 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”.

По словам главы Минюста, его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные. Закрытых тюрем в Украине 27.

В июне Минюст Украины сообщил о первой продаже исправительной колонии – Львовская исправительная колония №48 была приватизирована за 377,5 млн грн, что почти в три раза дороже стартовой цены.

—